Game of Thrones: continua il supporto dei fan per l'associazione benefica di Emilia Clarke

Non solo petizioni da parte dei fan di Game of Thrones, ma anche opere di bene: l'associazione benefica SameYou - fondata dalla Madre dei Draghi in persona, Emilia Clarke - continua a ricevere ingenti donazioni da parte degli appassionati della serie. E tutto grazie ai membri di un account Reddit e alla raccolta fondi da loro organizzata.

La stessa Clarke aveva già postato sul suo account Instagram un video di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che avevano partecipato al progetto e che avevano permesso alla raccolta fondi di superare le 100.000 sterline, e l'account Twitter di SameYou ci ha tenuto a fare altrettanto.

"L'incredibile supporto di Elle Ellaria, dell'account reddit r/Freefolk, dei fan di Emilia provenienti da tutto il mondo e della loro campagna di sensibilizzazione si è tradotto in più di £100.000 per SameYou. Grazie mille, dal profondo del cuore. Come ha detto anche Emilia, voi ragazzi siete i migliori" recitano le parole del post.

Al momento, i fondi raccolti su JustGiving ammontano a £106.521, ovvero l'85% della cifra designata quale obiettivo della campagna.

L'attrice di Game of Thrones aveva in precedenza rivelato di aver avuto ben due aneurismi durante le riprese della serie, che l'avevano portata a temere di non poter più tornare sul set. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio, ed Emilia è riuscita a tornare in forma smagliante, pronta a sorvolare i sette regni in sella ai suoi amati draghi.