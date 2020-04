Continua la polemica tra Maria De Filippi e Linus su Amici 2020: la replica dello speaker

Nel corso della finale di Amici 2020 della scorsa settimana, Maria De Filippi aveva dato il via ad un battibecco a distanza con Linus, che era stato definito per non aver passato le canzoni delle concorrenti del programma.

A stretto giro è arrivata la risposta dello speaker radiofonico, il quale ha spiegato che Radio Deejay manda solo le canzoni certificate: "vedi, Maria, le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. Da noi quando passano le canzoni sono già certificate” ha affermato Linus, il quale ha poco dopo aggiunto che non avrebbe alcun motivo per non trasmettere le canzoni dei concorrenti di Amici.

In particolare, ha rivelato di conoscere la vincitrice Gaia Gozzi, ed ha mostrato la propria ammirazione per la cantante classe 1997 che dopo il secondo posto di X-Factor ha conquistato la vittoria del reality show di Maria De Filippi con il 53% dei voti in suo favore, rispettando in toto i pronostici della vigilia che la davano per favorita assoluta.

Sull'immagine di Gaia che festeggiava in uno studio deserto a causa del Coronavirus, è intervenuta anche Emma Marrone su Instagram: "è stata un’immagine forte, poverina, non credo che sia stato pazzesco per loro esibirsi senza il pubblico".