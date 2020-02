Continua il sodalizio tra Mike Flanagan e Netflix: in arrivo la serie horror Midnight Mass

Per un regista cosa c'è di meglio che perfezionare la propria tecnica? Dopo Doctor Sleep e la serie horror The Haunting of Hill House il regista Mike Flanagan racconta il suo prossimo progetto prodotta e distribuito da Netflix.

Il regista ha da poco firmato un contratto con la piattaforma streaming leader dell'intrattenimento e se la notizia di una seconda stagione di The Haunting of Hill House era auspicabile, la notizia di un ulteriore progetto di genere ci ha colti di sorpresa.

La nuova serie sarà intitolata Midnight Mass e avrà un format simile a quello di Bly Manor e The Turn of the Screw e, secondo una fonte, ecco la sinossi ufficiale:

"Su di un'isola vive una piccola comunità isolata, la quale dopo e misterioso diviene testimone di numerosi eventi miracolosi e spaventosi presagi"

In merito il regista ha dichiarato: "È più spaventosa: sarà davvero da brividi, ma in modo più viscerale."

La serie sarà composta da sette episodi, tutti diretti da Flanagan, le cui riprese inizieranno questa primavera a Vancouver e vedranno nuovamente Trevor Macy nel ruolo di produttore esecutivo.

Kate Siegel, che ha interpretato Theodora Crain in The Haunting of Hill House, reciterà nella Midnight Mass al fianco di Zach Gilford (Good Girls, The Purge: Anarchy) e Hamish Linklater (Legion, The Big Short). Il resto del cast è composto da Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Annarah Shephard, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.