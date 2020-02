Continuano i prequel di Power: ecco chi interpreterà il giovane Kanan Stark

Dopo Ghost ci saranno altri tre spin off di Power, il primo dei quali sarà intitolato Power Book III: Raising Kanan. Troveremo dunque una versione di Kanan molto più giovane rispetto al personaggio interpretato da 50 Cent nella serie principale.

Il testimone passerà dunque a Mekai Curtis , già noto per aver partecipato a serie come Girl Meets World e Arrested Development). Lo spin-off si occuperà di approfondire l'adolescenza del personaggio durante gli anni '90, prima che diventasse un trafficante di droga. È stata diffusa da Starz una descrizione di Kanan che ne tratteggia il carattere e la relazione con la madre: "Intelligente, motivato e ancora ingenuo, il mondo di Kanan orbita intorno a sua madre, Raq, che lo ha cresciuto da sola. È tutto per lui."

Ben presto, però, il giovane inizierà a rendersi conto di voler trovare il suo posto nel mondo, così come ha fatto la madre. La loro relazione verrà messa in crisi proprio perché i primi tentativi di Kanan non sortiranno l'effetto desiderato: ancora non sa come funziona il mondo là fuori.

La serie vedrà anche la partecipazione di Chris Sumpter (Umbreakable Kimmy Schmidt) nei panni di Jamie, Ethan Cutkosky (Shameless) in quelli di Tommy, mentre Camilla Perez (Gotham) interpreterà Angie. Saranno ovviamente delle versioni giovanili dei rispettivi personaggi apparsi nella serie principale. Patina Miller sarà la madre di Kanan. Parteciperà anche Omar Epps (Doctor House) in un ruolo non ancora definito.

Nei piani della creatrice della serie, doveva esserci posto anche per uno spin off di Power simile a Better Call Saul, ma gli autori erano già impegnati su altri progetti, per cui hanno dovuto lasciar perdere, per il momento.