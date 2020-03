Continuano gli stop The CW: Supernatural e The 100 sospese per il CoronaVirus

Sembra che, nonostante abbiano sconfitto ogni genere di divinità e mostri, neanche i fratelli Winchester possano nulla contro l'avanzata del CoronaVirus: ci è appena giunta notizia che la The CW ha messo in pausa le produzioni di Supernatural e The 100.

Dopo la sospensione di The Flash, Lucifer e Riverdale, stavolta è toccato ad altre due serie di punta dell'emittente americano, ma del resto, visto il clima generale e i provvedimenti che aumentano di ora in ora, c'era da aspettarselo.

La scelta, pesante come poche, metterà in pausa le avventure di Sam e Dean Winchester a pochi passi dalla fine della loro quindicinale serie, della quale abbiamo appena avuto un piccolo assaggio nel promo della 15x12: lo scontro decisivo con Dio è alle porte... Ma sembra che dovrà attendere ancora ancora qualche tempo.

La sospensione di The 100 è invece ancora incerta, ma molto probabile, nonostante manchino pochissimi giorni alla fine delle riprese del settimo ed ultimo finale di stagione, che dovrebbe andare in onda dal prossimo maggio.

Attualmente, Jared Padalecki è stato scritturato come protagonista dell'imminente reboot di Walker Texas Ranger, sempre targato The CW, mentre è in pre-produzione uno spin-off/ prequel di The 100.