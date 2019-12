Che contributo ha dato la serie tv Birds of Prey a Crisi sulle Terre Infinite?

Anche Birds of Prey, la serie tv dei primi anni 2000, ha avuto il suo momento in Crisi sulle Terre Infinte. Scopriamo cosa è successo e chi abbiamo avuto modo di rivedere.

Il terzo episodio del megacrossover dell'Arrowverse (quello andato in onda durante la time-slot dedicata a The Flash) si è aperto con ancora un'altra Terra divorata dall'antimateria.

Questa volta, ad andare incontro a una fine precoce è stata Terra-203, ovvero l'ambientazione della serie tv Birds of Prey.



Sullo schermo compare solo la già annunciata Ashley Scott a.k.a. The Huntress, che sta comunicando con qualcuno mentre cerca di sfuggire all'ondata di antimateria che la sta inseguendo correndo sopra i tetti di New Gotham. Dall'altro capo del dispositivo di comunicazione abbiamo invece The Oracle, Barabara Gordon (Dina Meyer), la cui presenza era stata in un qualche modo anticipata dal produttore esecutivo dell'Arrowverse, Marc Guggenheim, su Twitter.



"Mi lamenterò sempre del fatto che vi siete dimenticati di Oracle @DinaMeyer. Le altre 'voci' dietro i microfoni sono solo delle imitazioni. Quel messaggio così forte di quanto potente e importante possa essere una persona dai movimenti limitati è stata dimenticata qui. Che tristezza" ha scritto un utente della piattaforma social taggando Guggenheim, che le ha risposto "Accetterò le tue scuse tra 24 ore".



La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda a gennaio su The CW, mentre a propsito di Birds of Prey, qui trovate il trailer del film con Margot Robbie.



E a voi è piaciuto il cameo riservato a Birds of Prey? Fateci sapere nei commenti.