Conversations With Friends, la serie tratta da Sally Rooney avrà una seconda stagione?

Con Conversations With Friends, Sally Rooney ha confermato di essere una delle autrici più adatte alla trasposizione sul piccolo schermo: la nuova serie dell'autrice di Dove Sei, Mondo Bello ha fatto registrare ottimi risultati proprio come la precedente Normal People, al punto che in molti si chiedono già se ci sarà una seconda stagione.

Una speranza, quella di vedere nuovi episodi della serie distribuita da Hulu e BBC e disponibile in Italia su RaiPlay, che sembra purtroppo destinata ad essere delusa: la prima stagione di Conversations With Friends copre infatti l'intero arco di eventi narrato dal libro di Sally Rooney, ragion per cui l'idea di far proseguire autonomamente rispetto al romanzo le storie dei suoi protagonisti sembra difficilmente percorribile.

La politica adottata con Conversations With Friends dovrebbe dunque essere la stessa di Normal People, che già aveva esaurito il suo ciclo vitale nei tempi dettati dal romanzo di Sally Rooney. Meglio toglierci le speranze, insomma: salvo clamorosi ripensamenti, questa sarà l'unica stagione in cui potremo seguire le avventure di Frances alla ricerca del perché della sua perenne insoddisfazione in termini di evoluzione dei suoi rapporti personali. E voi, state apprezzando questo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti, nell'attesa che qualcuno si decida magari a trasporre anche l'ultimo successo editoriale di Rooney.