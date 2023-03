Conversations With Friends, dove vedere la nuova serie tratta da Sally Rooney?

Di Sally Rooney hanno già sentito parlare non solo i lettori accaniti: dalle opere di quella che viene ritenuta dai più una delle scrittrici più rappresentative della sua generazione è infatti già stata tratta Normal People, capace di lanciare due star come Paul Mescal e Daisy Edgar Jones. Ora, però, è il turno di Conversations With Friends.

La serie prodotta da Element Pictures e distribuita negli Stati Uniti e in Inghilterra da Hulu e BBC è tratta dall'romanzo d'esordio di Rooney, edito in Italia da Einaudi nel 2017 con il titolo Parlarne tra Amici: lo show ha fatto il suo esordio lo scorso anno, ma solo dallo scorso 10 marzo è disponibile per gli spettatori italiani nel catalogo RaiPlay, in maniera quindi completamente gratuita.

Composta da 12 episodi, questa prima (e, supponiamo, unica) stagione di Conversations With Friends segue le vicende di Frances, una studentessa del Trinity College di Dublino: coinvolta in relazioni che finiscono per assumere sempre gli stessi contorni, la nostra protagonista (interpretata da Alison Oliver) si troverà quindi ad analizzare la sua vita e i suoi rapporti personali alla ricerca del perché di questa perenne insoddisfazione.

A proposito di Sally Rooney, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Normal People.