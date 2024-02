La conversazione: il capolavoro di Francis Ford Coppola diventa una serie tv

Dopo aver raccontato la vera storia del dietro le quinte de Il padrino con la serie tv The Offer, la piattaforma Paramount+ torna al cinema di Francis Ford Coppola con una serie tv remake de La conversazione.

La conversazione è un classico del cinema americano degli anni ’70 e, nell'era della post-verità, dove i social media e la sorveglianza di massa hanno reso la privacy un concetto praticamente irrilevante, è un film ancora tremendamente attuale. L'idea di un remake rischierà certamente di far arrabbiare i puristi, ma per il momento non possiamo che riportarvi la notizia, già confermata da IndieWire.

Per il momento i dettagli sono scarsi, ma pare che alla guida della serie tv remake de La conversazione sia stato messo JC Chandor, apprezzato autore di Margin Call, Triple Frontier e A Most Violent Year, il suo titolo più noto e più riuscito. Chandor ha recentemente diretto Kraven il cacciatore, nuovo film del franchise di Spider-Man incentrato sul famoso villain e con protagonista Aaron Taylor Johnson, in arrivo prossimamente nelle sale cinematografiche italiane.

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi, rimanete sintonizzati sui canali di Everyeye. Nel frattempo, a proposito di Francis Ford Coppola, vi ricordiamo che nel 2024 uscirà anche il suo attesissimo nuovo film Megalopolis, per il quale si presume un debutto al Festival di Cannes.