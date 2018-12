Conway: Vin Diesel produrrà un nuovo drama poliziesco per la NBC

L'interesse della NBC nei confronti delle serie a sfondo poliziesco sembrerebbe non avere intenzione di arrestarsi. Il portale Deadline ha infatti annunciato che Vin Diesel e la sua Compagnia One Race TV produrranno un crime drama intitolato Conway, in esclusiva per la nota emittente americana.

Scritto da Jonny Umansky, Conway è incentrato sulle vicende del detective Cal Conway, che trova il suo mondo capovolto quando si sveglia da un coma con eccezionali capacità cognitive. Tornando alla normalità, si propone di risolvere i casi più complessi della città, ma la scoperta di un effetto collaterale letale lo porta a chiedersi se le sue nuove abilità siano più una benedizione o una maledizione.

La serie è ispirata a una reale condizione medica che colpisce soltanto 50 persone in tutto il mondo, sopravvissute a traumatiche lesioni cerebrali. In questi rari casi, il cervello risponde ai traumi in una maniera alquanto insolita, fornendo a coloro che ne soffrono capacità cognitive fuori dal comune. Al momento non si hanno dettagli sul cast che ne farà parte e sulla probabile finestra di lancio.

La Compagnia di Vin Diesel ha prodotto i cinque film con i più alti incassi nella storia di Fast & Furious, oltre a diversi titoli videoludici come Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay e The Wheelman. Per quanto riguarda la NBC, invece, c'è un altro poliziesco all'orizzonte, ovvero Blood Ties, che sarà prodotto da Jennifer Lopez.