Cooking with Paris: lo show con Paris Hilton cancellato da Netflix dopo una sola stagione

Netflix ha confermato che non rinnoverà Cooking with Paris per un'altra stagione cancellando la serie dopo appena sei puntate. Lo show aveva debuttato lo scorso agosto e vedeva la celebre ereditiera alle prese con il mondo della cucina insieme ad alcune amiche. Tra ricette e tentativi maldestri di preparazione, vedevamo una Paris Hilton inedita.

Ad affiancare Hilton nei suoi curiosi esperimenti in cucina tra i fornelli ci sono stati degli ospiti d'eccezione che prendevano il ruolo di co-chef, tra questi anche Kim Kardashian West, Nikki Glaser, Demi Lovato, Saweetie, Lele Pons, Kathy Hilton e Nicky Hilton.

"Amo cucinare, ma non sono una cuoca e non pretendo di esserlo", ci ricorda Paris Hilton durante la sigla di ogni episodio, che arriva sempre dopo una scenetta in cui la vediamo intenta ad aggirarsi tra gli scaffali e a comprare gli ingredienti che poi impiegherà nella preparazione delle ricette. Eppure, è subito evidente che non ci troviamo davanti a un classico show di cucina in cui vediamo piatti ben eseguiti, bensì di fronte a una sequenza di disastri vari e piatti glitterati, il tutto mentre Hilton sfoggia outfit degni di una serata di gala ma decisamente poco pratici per la cucina - scrivevamo nella recensione di Cooking with Paris.

Ogni episodio aveva un tema (la colazione, i tacos, la cucina italiana) e un ospite diverso che sulla carta dovrebbe aiutare Hilton nella preparazione dei piatti ma che spesso e volentieri si dimostra altrettanto imbranato, del tipo che preparare una caprese sembra un'impresa memorabile. Immancabile poi, il tocco personale di Paris Hilton, emblematico nel caso degli unicornoli, la sua versione dei cannoli, che diventano fucsia e viola e che sono ovviamente ricoperti da tanto, tanto glitter.

Si tratta dell'ennesima tagliola di Netflix a uno dei suoi nuovi prodotti, dopo la cancellazione di Dash & Lily.