Copenaghen Cowboy, primo trailer ufficiale per la nuova serie di Nicolas Winding Refn

A tre anni di distanza dalla sua prima serie televisiva Too old to die young, distribuita in esclusiva da Prime Video, l'acclamato regista Nicolas Winding Refn si sposta su Netflix con Copenaghen Cowboy, nuovo progetto ad episodi in arrivo nell'autunno 2022.

La serie, presente in questi giorni alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si è presentata col primo trailer ufficiale, reso disponibile da Netflix proprio in questi minuti: descritta come una mini-serie televisiva noir elettrizzante ed intrisa di neon e composta da sei episodi, Copenaghen Cowboy segue l'enigmatica giovane eroina Miu, che dopo una vita trascorsa come servitù si ritrova sull'orlo di un nuovo inizio, ma per raggiungerlo dovrà attraversare l'infausto ed infernale sottobosco criminale di Copenaghen: alla ricerca della giustizia e della vendetta, incontra la sua nemesi, Rakel, e insieme le due si imbarcheranno in un'odissea che attraverserà sia il naturale che il soprannaturale.

Copenaghen Cowboy ha per protagonisti Angela Bundalovic, Lola Corfixen e Zlatko Buric, e include nel cast anche Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen e Mads Brügger. La serie è interamente scritta e diretta da Nicolas Winding Refn, regista di Drive e Solo Dio perdona con Ryan Gosling, che ha dichiarato: "Con Copenaghen Cowboy, ritorno al mio passato per plasmare il mio futuro creando un'espansione dei miei alter-ego in costante evoluzione, ora sotto forma della mia giovane eroina, Miu. E collaborare con Netflix e dare vita a questo show è stata un'esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li considero solo come miei partner per molte avventure future, ma anche come miei amici. È nato un nuovo termine: Netflix Winding Refn".

Copenaghen Cowboy non ha ancora una data d'uscita ma uscirà entro la fine del 2022, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti futuri.