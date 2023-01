Copenhagen Cowboy: da oggi su Netflix il nuovo affronto di Nicolas Refn a tv e streaming

Come promesso dal trailer ufficiale di Copenhagen Cowboy pubblicato qualche settimana fa, da oggi su Netflix arriva in esclusiva la nuova opera dell'autore danese Nicolas Winding Refn, vero e proprio 'affronto' alla serialità tv e alle possibilità dello streaming.

Come da tradizione, vi presentiamo qui sotto 5 curiosità su Copenhagen Cowboy da scoprire prima di premere play. Ma vi avvertiamo: se avete trovato indigesta la precedente serie tv di NWR Too old to die young, uscita nel 2019 in esclusiva su Prime Video, fareste meglio a scappare a gambe levate perché vi troverete di fronte all'apoteosi del refn-pensiero, a quella che è forse l’esperienza televisiva più fisica che si possa fare oggi (a parte essere colpiti in testa da un tv).

La trama : difficile parlare di una trama vera e propria di fronte ad un'opera come Copenhagen Cowboy, forse il termine premessa sarebbe più indicativo di ciò che vi aspetta, ma la protagonista della serie è una giovane enigmatica rinnegata di nome Miu che, dopo aver dedicato la sua vita ad un'organizzazione sconosciuta, è alla ricerca della sua nemesi, Rakel. Il suo viaggio è un'odissea nel sottobosco criminale di Copenaghen, che va dal naturale al soprannaturale: Refn l'ha descritta come la sua versione di una storia di supereroi .

: se Too old to die young poteva essere letta come una mescolanza tra le atmosfere pop Drive, il suo film più celebre e acclamato, e le derive oniriche e surreali di Solo Dio perdona, Copenhagen Cowboy gioca da subito a carte scoperte e si rivela per un'estremizzazione totale del refn pensiero: il ritorno alla natale Copenhagen, che era stata al centro della trilogia di Pusher (la serie Netflix è la prima opera di Refn in lingua danese dai tempi di Pusher 3, uscito nel 2005) , che in realtà sembra voler abbandonare definitivamente il 'mondo terreno' per quello 'allegorico'. Se Takeshi Kitano e David Lynch sono stati da sempre dei riferimenti per l'autore, qui siamo decisamente più verso Lynch. Addio al cinema? : ai tempi dell'uscita di Too old to die young Refn sentenziò che lo streaming sarebbe stato il futuro del cinema. Ora l'autore è tornato con una nuova serie televisiva, presentata in anteprima a Venezia 2022, che ancora una volta appartiene a quel 'genere' di show tv che abbattono le linee di demarcazione tra il grande e il piccolo schermo , come Twin Peaks 3, Antidisturbios o Esterno Notte. L'ultimo film di Refn risale al 2015 con The Neon Demon: l'autore tornerà mai sul grande schermo?

: anche in Copenhagen Cowboy, dopo Too old to die young, Refn ha trovato spazio per , celebre autore di videogame e papà della saga di Metal Gear Solid che a sua volta lo aveva incluso nel 'cast' del videogioco di culto Death Stranding. E adesso?: al momento dell'annuncio ufficiale di Copenhagen Cowboy, Refn ha parlato di Netflix come partner 'per le mie avventure future'. Per ora però non ci sono indicazioni su quale sarà il prossimo lavoro del regista di culto, quindi rimanete sintonizzati.

Tutti i 6 episodi di Copenhagen Cowboy sono ora disponibili su Netflix: darete alla serie una possibilità? Siete fan di NWR o sarà la vostra prima volta nel suo distintivo mondo audiovisivo? Ditecelo nella sezione dei commenti!