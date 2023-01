Copenhagen Cowboy, ecco le principali ispirazioni per la serie di Nicolas Winding Refn

Nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter, Nicolas Winding Refn ha ricostruito le fasi di sviluppo di Copenhagen Cowboy, la sua nuova serie appena sbarcata su Netflix. Per il regista di Drive e The Neon Demon si tratta della seconda serie consecutiva dopo l'esperienza con Amazon Prime Video in Too Old to Die Young. Ecco le ispirazioni.

Parlando delle primissime fasi di realizzazione, Refn ha specificato che il tutto è nato dopo l'arrivo della pandemia che lo ha costretto a non potersi muovere dalla Danimarca. Inizialmente, infatti, il regista stava sviluppando un altro progetto da girare a Los Angeles.

"Siamo rimasti bloccati qui [in Danimarca] a causa della pandemia. Stavo lavorando a un'altra cosa da girare a Los Angeles e poi il mondo intero è stato chiuso. E quale posto migliore se non la Danimarca? Sono andato in campagna, a casa di mia madre, da bravo ragazzo. E mi è venuta questa idea [per Copenaghen Cowboy]. Non lavoravo in Danimarca da molto tempo, circa 17-18 anni. Quando ho dovuto mettere insieme la troupe, mi sono chiesto: chi c'è ancora? Molte delle persone con cui avevo lavorato in passato, nei miei film danesi, lavoravano ancora".

Parlando delle ispirazioni principali per la serie, Refn ha indicato sia fonti autobiografiche che di finzione:

"Per come vivo io, sono sempre stato controllato dalle donne. Ho una moglie e due figlie che sono ovviamente la mia intera esistenza, appena mi sono staccato da mia madre, sono piombato direttamente su mia moglie. Quindi ho conosciuto solo donne. Per Copenaghen Cowboy ho pensato che sarebbe stato divertente creare un supereroe moderno e femminile. Inoltre, poiché molte persone credono che io sia la reincarnazione di Hans Christian Andersen, ci sono alcuni parallelismi nelle nostre vite e ho voluto aggiungere un elemento fiabesco".

Parlando invece della collaborazione con Netflix, Refn ha aggiunto:

"È stata una trattativa molto fluida. È una questione di fiducia. Avevamo lo stesso obiettivo: creare un'esperienza di intrattenimento fantastica ed emozionante. A mio parere, questo processo non funziona molto bene per la creatività. C'è voluto molto coraggio da parte di Netflix per seguire questa procedura. Ma la proprietà era loro e io dovevo rispettarla. Avevamo una sorta di accordo silenzioso: assicurati che funzioni. Sì, signore, lo farò".

Refn aveva già spiegato in precedenza come la protagonista di Copenhagen Cowboy fosse un'evoluzione al femminile dei personaggi maschili della sua filmografia. Su queste pagine, se non lo avete ancora fatto, potete recuperare il trailer di Copenhagen Cowboy.