Copenhagen Cowboy, Refn sulla serie: 'Un'evoluzione al femminile dei miei personaggi'

Nicolas Winding Refn ha dichiarato che i personaggi della sua prossima serie Netflix Copenhagen Cowboy sono una "evoluzione femminile" di quelli apparsi nei suoi progetti precedenti come Valhalla Rising, Drive e Solo Dio perdona. Il regista è attualmente alla Mostra del Cinema di Venezia dove sta presentando in anteprima mondiale l'attesa serie.

Nel corso della conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia, il regista danese ha dichiarato: "In passato ho fatto film con al centro un certo tipo di personaggio, interpretato prima da Mads Mikkelsen in Valhalla Rising, poi da Ryan Gosling in Drive e infine da Vithaya [Pansringarm] in Only God Forgives.

"Stavo lavorando con Robert Wade e Neal Purvis, o Purvis e Wade come li chiamano, a un'evoluzione femminile più ampia di quel personaggio e poi, all'improvviso, una sera, ho pensato: 'Forse dovrei provare a farne una versione femminile e non solo una, ma molte'. Così ho detto: "Farò la mia versione di uno show di supereroi". E questa è stata l'aspirazione principale nel farlo".

Composta da sei episodi, e come abbiamo visto nel primo trailer di Copenaghen Cowboy, la serie segue l'enigmatica giovane eroina Miu, che dopo una vita trascorsa come servitù si ritrova sull'orlo di un nuovo inizio, ma per raggiungerlo dovrà attraversare l'infausto ed infernale sottobosco criminale di Copenaghen: alla ricerca della giustizia e della vendetta, incontra la sua nemesi, Rakel, e insieme le due si imbarcheranno in un'odissea che attraverserà sia il naturale che il soprannaturale.

Quando gli è stato chiesto del suo ritorno in Danimarca per girare per la prima volta una serie e di lavorare con la sua famiglia, il regista ha detto che è stato "un po' come rimettere insieme il gruppo".

"Non lavoravo in Danimarca da molti anni, quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma alla fine è stata un'esperienza meravigliosa. Avevamo un'ottima troupe e, in un certo senso, c'è qualcosa di molto facile nel lavorare nel modello scandinavo, perché non siamo così tanti e mi piace questo tipo di produzioni più piccole e così via. È stato molto piacevole".

E ha aggiunto: "Quando si lavora nell'arte, si può vivere in mondi separati e ho sempre voluto cercare di includere la mia famiglia in quello che faccio perché, in un certo senso, sono l'ispirazione per molte cose, o almeno per come mi vedo io".