Copenhagen Cowboy: nuovo trailer e data d'uscita per la serie di Nicolas Winding Refn

A tre anni di distanza dall'acclamatisima Too Old To Die Young, il regista danese Nicolas Winding Refn è pronto a conquistare Netflix con Copenhagen Cowboy con una nuova serie crime già presentata in anteprima mondiale fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia.

Come potete vedere voi stessi dal nuovo trailer che trovate in calce alla notizia, lo show l'enigmatica vita di Miu, un moderno cowboy dal passato ignoto che si trova a fare i conti con uno spietato mondo criminale che la porta a fare i conti con impietosi bordelli clandestini e serial killer assetati di sangue. In questo mondo ostile, la protagonista deve eseguire delle misteriose missioni per poter giungere finalmente alla verità nel tentativo di conquistare la propria redenzione.

Copenhagen Cowboy arriverà in streaming su Netflix in contemporanea mondiale il prossimo 5 gennaio, e propria su questa attesissima serie Nicolas Winding Refn ha detto: "Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un'espansione della continua evoluzione del mio alter-ego, ora nella forma della mia giovane eroina, Miu".

Curiosi di rivedere ancora sul piccolo schermo il visionario regista danese? Cosa vi aspettate da questa serie? Diteci come sempre la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.