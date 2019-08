I copioni della serie su Obi Wan sono pronti. Le riprese a inizio 2020

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale della serie su Obi Wan Kenobi , che vede il ritorno di Ewan McGregor nell’iconico ruolo e che approderà sul servizio streaming Disney+. Al momento non abbiamo molti dettagli in merito, ma sembra che potremo assistere prima del previsto alle nuove avventure del mentore di Luke Skywalker.

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha rivelato durante il D23 Expo che la scrittura dei copioni è stata completata e che le riprese dovrebbero iniziare nel 2020. Questo significa che il ritorno di Obi Wan potrebbe avvenire già nel 2021.

McGregor non ha mai fatto mistero di voler tornare nella galassia di Star Wars e ora il momento è giunto, con tanto di acclamazione dei fan.

Inizialmente il progetto avrebbe dovuto essere un film, ma il capo della Disney Bob Iger ha spiegato che non avrebbero prodotto lungometraggi ad alto budget per la piattaforma di streaming. “Abbiamo intenzione di investire in modo significativo sulle serie tv e vogliamo fare anche film ad alto budget, ma non in questo modo”. Iger ha poi spiegato: “non faremo un film di Star Wars per la piattaforma. Quando un film debutta al botteghino con 200 milioni di incasso, si crea un fermento che ne aumenta il valore. In più, i nostri film arriveranno sul servizio”.

Tra gli altri annunci a tema Star Wars durante il D23, segnaliamo il primo trailer ufficiale di The Mandalorian e la data d’uscita di The Clone Wars, giunto alla settima stagione.