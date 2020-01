Coppa Italia, quarti di finale: dove vedere Napoli, Lazio, Juventus, Roma, Milan ed Inter

Dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia e la prima giornata di ritorno della Serie A, si torna subito in campo con la coppa nazionale. Questa sera, martedì 21 Gennaio, partono i quarti di finale della Coppa detenuta dalla Lazio, vediamo il palinsesto completo.

Palinsesto Coppa Italia 2019/2020 - Quarti di finale

Martedì 21 Gennaio 2020, ore 20:45 - Napoli vs Lazio (Rai 1 e Rai 1 HD);

Mercoledì 22 Gennaio 2020, ore 20:45 - Juventus vs Roma (Rai 1 e Rai 1 HD);

Martedì 28 Gennaio 2020, ore 20:45 - Milan vs Torino (Rai 1 e Rai 1 HD);

Mercoledì 29 Gennaio 2020, ore 20:45 - Inter vs Fiorentina (Rai 1 e Rai 1 HD).

Le partite come sempre saranno condite da un ampio pre e post partita, che andrà in onda alle 19:45 e 23 su Rai Sport+ HD. In studio ci saranno anche ex giocatori come Luca Toni, Guglielmo Stendard ed altri.

L'intero turno potrà essere visto ovviamente anche in streaming gratuito sul sito web ufficiale della RAI e RaiPlay, anche da smartphone e tablet tramite l'applicazione dedicata.

Su satellite invece potranno essere viste solo con Tivùsat. Consigliamo quindi, per coloro che posseggono un decoder Sky ma non di Tivùsat, di scaricare l'app RaiPlay dal proprio dispositivo per poter assistere alle quattro partite.