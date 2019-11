La coppia più amata di Friends a pranzo insieme nella foto di Courteney Cox

La coppia che per dieci anni di messa in onda ha tenuto col fiato sospeso tutti i fan di Friends è stata senza alcun dubbio quella formata da Ross e Rachel, ma ciò non basta probabilmente a conferire ai due personaggi il titolo di coppia più amata dai fan dello show.

La storia d'amore tra Monica e Chandler, esplosa in maniera completamente inaspettata e rivelatasi sin dal primo momento una delle scelte più azzeccate degli autori, conquistò infatti quasi immediatamente i cuori degli spettatori, che ancora oggi non perdono occasione di manifestare a Courteney Cox e Matthew Perry il loro affetto.

Ne è la palese dimostrazione l'ultima foto postata su Instagram da Cox, che la ritrae proprio in compagnia del collega dopo un pranzo in amicizia: "Indovinate con chi ho pranzato oggi... LO SO! Potrei mai essere più felice?" si legge nella didascalia della foto. Immediati, oltre ai commenti entusiasti dei fan della serie, anche quelli delle co-star Lisa Kudrow e Jennifer Aniston.

Proprio Jennifer Aniston ha recentemente messo a soqquadro Instagram con il suo primo post ufficiale, una foto che ritrae il cast di Friends al completo per la prima volta dopo anni. Uno dei personaggi secondari della serie, invece, ha rivelato di non aver reagito troppo bene alla sua uscita di scena.