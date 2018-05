Corbin Bernsen & Annette O'Toole nel cast di The Punisher 2

Il cast della seconda stagione dell'acclamato serial televisivo su The Punisher, antieroe dei fumetti della Marvel, si arricchisce quest'oggi di due nuovi ingressi piuttosto importanti.

Deadline svela che gli attori Corbin Bernsen (American Gods, Psych) e Annette O’Toole (Cat People, Smallville) sono saliti a bordo del progetto nei panni di due personaggi che non sembrano essere presi dai fumetti originali.

Bernsen interpreterà Anderson Schultz, un uomo facoltoso che ha sempre ottenuto quel che voleva. Il suo potere e la sua eredità sono la cosa più importante per lui, e farà di tutto - anche cose poco legali - per evitare che tutto ciò finisca. La O'Toole sarà sua moglie Eliza, anche lei descritta come manipolatrice.

The Punisher è una sorta di spin-off della seconda stagione di Daredevil. Il personaggio del Punitore ha fatto il suo debutto all'interno del Marvel Cinematic Universe all'interno di Daredevil 2; nella sua serie stand-alone, arrivata lo scorso anno su Netflix, abbiamo visto Castle a caccia dei responsabili della morte della sua famiglia e il suo scontro con l'ex amico Billy Russo. Jon Bernthal riprenderà i panni di Castle. Nel cast anche Giorgia Whigham, Josh Stewart e Floriana Lima, oltre a Jason R. Moore, Amber Rose Revah e, ovviamente, Ben Barnes che torna ad interpretare Billy Russo, che si sdoppierà nel letale Mosaico, storica nemesi del Punitore nei fumetti originali.

Per ora la serie non ha una data di uscita.