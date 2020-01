Corey Hawkins si aggiunge a Lupita Nyong'o nel cast di Americanah

Continua a prendere forma Americanah, la serie targata HBO che dovrebbe figurare nel catalogo del servizio streaming HBO Max. In attesa di farci conoscere ulteriori dettagli, la produzione ha annunciato poche ore fa il nuovo nome che andrà ad aggiungersi al cast dello show.

Si tratta di Corey Hawkins, nome reso celebre dal ruolo del rapper Dr. Dre interpretato nel 2015 nel film Straight Outta Compton e visto recentemente in produzioni come Kong: Skull Island (2017), BlacKkKlansman (2018) di Spike Lee e Six Underground (2019) di Michael Bay.

Hawkins va quindi ad aggiungersi all'altro nome già annunciato per questa Americanah, ovvero la star di 12 Anni Schiavo e Noi Lupita Nyong'o, che dello show sarà la protagonista principale, Ifemelu. Ad Hawkins spetterà invece il compito di dar volto a Blaine, professore di Yale e fidanzato profondamente innamorato di Ifemelu. Particolarmente sensibile alle ingiustizie sociali, Blaine seguirà dei giovani provenienti da ambienti a rischio e organizzerà delle proteste per una guardia nera di Yale accusata ingiustamente.

La sinossi di Americanah recita: "Ifemelu è una donna giovane, bellissima e indipendente cresciuta in Nigeria, dove da adolescente si innamora del suo compagno di classe Obinze. Entrambi partono alla volta dell'occidente. Ifemelu fa rotta verso l'America, dove riesce ad avere successo negli studi ma dove dovrà anche fare i conti con cosa significhi essere nera. Le porte dell'America post-11 settembre si chiudono invece per Obinze, che comincia a condurre una vita pericolosa a Londra".