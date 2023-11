Corona a tutto tondo su Totti ed Ilary: 'Francesco la ama ancora, ma l'ha sempre tradita'

Le rivelazioni di Ilary Blasi ad Unica, la docuserie pubblicata su Netflix, continuano ad essere oggetto di discussione tra gli amanti di gossip. Sulla questione è intervenuto anche il Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, attraverso i propri canali social dove ha parlato della fine del rapporto tra il Capitano della Roma e la showgirl.

“In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso” ha affermato Corona, secondo cui “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre”. Il Paparazzo ritiene che “Ilary poco a poco si è innamorata di Totti ed è diventata famosa ed ha cominciato a lavorare grazie a lui, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato ed ha smepre fatto finta di non vedere”. Come evidenziato da molti, poco prima del matrimonio tra Totti e Blasi, Corona aveva già parlato di un presunto tradimento da parte dell’attaccante.

Corona afferma che il rapporto cambia quando “Ilary Blasi inizia a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè ce ne sono altri che vi racconteremo”, promette il paparazzo secondo cui Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, “una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021”.