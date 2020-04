Coronavirus, Al Bano canta davanti al policlinico di Bari per pazienti e medici

Nella puntata di Agorà in onda ieri è stato mostrato il video dell'esibizione che Al Bano ha tenuto sotto le finestre dell'Hi Hotel, poco distante dal Policlino di Bari, per mostrare la propria vicinanza ai degenti e personale sanitario impegnati in questi giorni contro la pandemia di Coronavirus.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, il cantautore di Cellino San Marco si è fermato fuori dalla struttura che da qualche settimana ospita gli operatori sanitari, i quali per evitare di diffondere il virus non stanno tornando a casa da settimane e sono stati lontani dalle famiglie anche durante le festività di Pasqua.

Un supporto morale non di poco conto, che è stato udito anche dai pazienti, che hanno interrotto per qualche minuto la pesante routine a cui sono abituati da più di un mese. La canzone è stata intonata anche da coloro che si trovano all'interno della struttura.

Il video è stato pubblicato anche su Instagram dal Policlinico di Bari, che ha voluto ringraziare Al Bano attraverso delle Stories in cui ha "ricostruito" la sua esibizione.

Come avvenuto con Alessia Marcuzzi, anche in questo caso in molti sotto il tweet di Agorà hanno criticato la scelta di Al Bano: per alcuni proprio perchè si tratta di un personaggio pubblico dovrebbe evitare uscite di questo tipo.