Il Coronavirus arriva in Kentucky nello stesso ospedale in cui iniziava The Walking Dead

Mentre gli spettatori della serie si apprestano a capire se la guerra contro i Sussurratori mieterà le stesse vittime del fumetto di The Walking Dead, qualcuno fa notare una coincidenza abbastanza inquietante con la realtà dei nostri giorni.

Il primo caso accertato di Covid-19 in Kentucky è stato individuato proprio nello stesso ospedale in cui si risveglia Rick Grimes nel fumetto di Robert Kirkman. Come fa notare l'utente u/helpfulraccoon su Reddit, in una delle prime tavole è possibile vedere l'allora inconsapevole protagonista mentre esce dall'ospedale e passa davanti all'insegna che recita "Harrison Memorial Hospital", prima di ritrovarsi davanti ad una città deserta e completamente trascurata, popolata dai simpatici non morti che minacciano di staccargli la carne dalle ossa.

L'ospedale ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale ha dichiarato: "Il 6 marzo 2020, l'HMH è stato contattato dal Dipartimento della Pubblica Sanità del Kentucky in relazione ad un caso confermato di COVID-19 legato a quello che è stato un precedente paziente dell'Harrison Memorial Hospital a Cynthiana, Kentucky". L'ospedale ha messo in atto tutte le procedure di sicurezza, ma ovviamente il web si è messo subito all'opera, vedendo in tutto ciò il presupposto per una futura epidemia zombie.

La serie televisiva iniziava invece ad Atlanta, in Georgia, luogo raggiunto solo in un secondo momento dal Rick dei comics. Recentemente Kirkman ha rivelato l'origine del virus di The Walking Dead.