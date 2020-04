Coronavirus: autori di Crisi sulle Terre Infinite mettono all'asta oggetti per beneficenza

In tempi di Coronavirus si allestiscono tutte le campagne di raccolte fondi possibili per sostenere la lotta contro il COVID-19 e un aiuto a tutte quelle persone che ne sono state colpite. Ecco perché Marc Guggenheim ha messo all'asta alcuni oggetti da collezione di Crisi sulle Terre Infinite per i fan.

Il produttore esecutivo del crossover Crisi sulle Terre Infinite, e delle altre serie dell'Arrowverse su The CW, ha messo all'asta su eBay alcune "figurine" dei personaggi del crossover proprio per una raccolta fondi da devolvere a tutti coloro che sono stati colpiti da questa grave emergenza sanitaria. Una metà degli introiti derivanti dalle vendite verrà donata alla Feeding America, che si occupa della distribuzioni del cibo ai più bisognosi, mentre l'altra metà andrà alla Book Industry Charitable Foundation, la stessa associazione a cui DC Comics ha già donato 250mila dollari per supportare tutte quelle fumetterie in difficoltà finanziarie al momento.

"All'epoca del crossover Invasion, io e Russ Burlingame avevamo messo all'asta alcuni script che ho realizzato per l'evento, e avevamo già pensato di fare lo stesso con questi 'pitch' di Crisi. Stavamo solo cercando di scegliere la giusta causa, e l'attuale pandemia ha fatto al caso nostro. Ci sono troppe persone che hanno bisogno d'aiuto in questo momento, ma Russ e io volevamo dare priorità a quelle a cui manca innanzitutto il cibo e dopo supportare anche le fumetterie, il cui settore è stato devastato da questa emergenza", ha spiegato Guggenheim.

Come già comunicato, tutte le serie trasmesse da The CW sono attualmente in pausa e non sappiamo quando riprenderanno; attualmente il network ha deciso di rimandare in onda Crisi sulle Terre Infinte e pare che i fan lo stiano guardando in massa anche questa seconda volta, segno del loro totale apprezzamento verso l'ultimo crossover.