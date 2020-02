Coronavirus, Barbara D'Urso mangia i biscotti della fortuna in TV a Pomeriggio Cinque

L'allarme intorno al nuovo Coronavirus è elevato in tutto il mondo, ma è coinciso anche con una vera e psicosi anche in Italia dopo i primi casi a Roma. In molti stanno letteralmente evitando i quartieri e negozi cinesi, nonostante le rassicurazioni degli esperti. Proprio per evitare psicosi ed allarmismi, Barbara D'Urso è scesa in campo.

La popolare conduttrice, nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha dato spazio alla nuova epidemia ed ha affrontato il delicato tema dei commercianti e ristoratori asiatici che negli ultimi giorni hanno riportato un crollo vertiginoso delle presenze. Un calo assolutamente ingiustificato, come spiegato dalla D'Urso che dopo il servizio sulla Chinatown milanese che ha mostrato ristoranti e locali letteralmente deserti, si è rivolta ai propri spettatori.

Barbara ha spiegato che "la malattia non si trasmette con i cibi", ed a conferma di ciò ha mangiato in diretta il più classico dei biscotti della fortuna, che viene consegnato a fine pasto nei ristoranti asiatici.

"Lo fece Lamberto Sposini ai tempi dell'influenza aviaria, lo ha fatto ieri Corrado Formigli mangiando un involtino primavera, lo faccio anche io volentieri e vi invito ad andare nei ristoranti cinesi" ha concluso.

Appelli di questo tipo erano stati lanciati anche nelle passate ore dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.