Coronavirus: Barbara D'Urso mostra come lavare correttamente le mani. Il video

Si torna a parlare di Barbara D'Urso, dopo la lite con Vittorio Sgarbi della scorsa settimana. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda qualche giorno fa, Carmelita ha spiegato a tutti come lavare correttamente le mani per evitare di entrare a contatto con il nuovo Coronavirus.

E' infatti noto che uno dei vettori principali che porta all'infezione siano le mani, soprattutto quando vengono usate per toccare gli occhi, naso e bocca. Ecco perchè tutti gli esperti continuano ad invitare i cittadini ad affidarsi a soluzioni alcoliche o acqua e sapone per tenerle sempre pulite.

La D'Urso, come mostriamo nel filmato presente in calce, mostra quali sono gli accorgimenti per lavare le mani correttamente, svelando dei piccoli trucchetti per portare a termine l'operazione. Ad esempio viene consigliato di "chiudere il rubinetto con il gomito come si fa in sala operatoria", per evitare di sporcarle appena lavate, ma viene anche spiegato come ruotare il pollice ed il polso per raggiungere tutta la superficie ed il palmo. "Bisogna igienizzare correttamente il pollice", afferma la D'Urso, che sottolinea anche il tempo necessario per concludere tutte le operazioni e strofinare le mani.

Il video come sempre ha suscitato reazioni miste da parte del pubblico.

Nella giornata di domani tornerà in studio Vittorio Sgarbi, che ha nuovamente chiesto le scuse dalla D'Urso.