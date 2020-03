Coronavirus, Barbara D'Urso spiega come si tolgono i guanti. Il video

Dopo aver mostrato come lavare correttamente le mani, Barbara D'Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda ieri pomeriggio ha proposto ai propri telespettatori un altro tutorial. Questa volta la conduttrice ha spiegato come si tolgono i guanti senza contaminare le mani.

Nel video, visualizzabile a questo indirizzo, si vede la conduttrice indossare un paio di guanti in lattice come quelli utilizzati in sala operatoria ed il cui uso è consigliato in questo periodo di pandemia globale per proteggere le mani, che sono uno dei principali vettori di contagio.

Guidata da un medico, Barbara D'Urso guida gli spettatori da casa alla corretta e sicura rimozione dei guanti senza contaminare le mani, ad esempio dopo aver fatto la spesa. Il procedimento è semplice: bisogna evitare che le dita entrino a contatto con la superficie del guanto che ha afferrato qualche oggetto. Dopo di che, una volta che la prima mano è libera, utilizzando un dito è possibile sfilare anche l'altro e buttarlo nel cestino.

Le precauzioni non sono mai troppe, ed infatti sui social alcuni utenti hanno spiegato che la procedura più sicura in assoluto prevede di indossare due guanti uno sopra l'altro, in modo tale che quello a contatto con la pelle sia al sicuro da eventuali toncagi.