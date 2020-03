Il Coronavirus cancella La Corrida: bloccate le trasmissioni dello show di Carlo Conti

Subito dopo la pubblicazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio, la RAI ha annunciato la cancellazione de La Corrida, lo show di Carlo Conti in onda su Rai 1 il venerdì sera. Il motivo è da ricercare nel fatto che il provvedimento del Consiglio dei Ministri blocca eventi e spettacoli fino al 3 Aprile.

Vari programmi nelle ultime settimane sono andati in onda senza pubblico, in rispetto alle delibere regionali della Regione Lombardia, ma il dcpm di ieri sera si applica a tutto il territorio nazionale, Roma compresa da dove va in onda La Corrida.

Il programma non può inoltre prescindere dal pubblico in quanto, come previsto dal format, sono proprio gli spettatori a dare i giudizi sui concorrenti applaudendo, fischiando o battendo pentole e campanacci allo scoccare del semaforo verde.

Almeno nelle prossime settimane, quindi, la programmazione del venerdì sera della Rai è modificata e non vedrà la trasmissione de La Corrida.

La TV di Stato ha anche annunciato che questa sera andrà in onda Don Matteo 12 al posto della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, anch'essa cancellata insieme a Juventus-Milan per il Coronavirus.

A questo indirizzo invece potete trovare la lista completa di tutti i concerti annullati a causa del Covid-19.