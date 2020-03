Coronavirus, cancellato l'Eurovision Song Contest 2020

Dopo la cancellazione di Euro 2020, un'altra manifestazione è costretta ad annunciare la cancellazione per il 2020 a causa del Coronavirus. Si tratta dell'Eurovision Song Contest, il concorso canoro che si sarebbe dovuto tenere a Maggio nei Paesi Bassi per la quarta volta nella storia.

Le semifinali erano in programma il 12 e 14, mentre la finalissima il 16. Gli organizzatori hanno però sottolineato che la 65esima edizione della kermesse si terrà comunque l'anno prossimo a Rotterdam, dove avrebbe dovuto andare in scena quella di quest'anno, ma chiaramente le canzoni saranno diverse. Per l'Italia avrebbe dovuto partecipare Diodato con Fai Rumore, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2020.

Gli organizzatori si sono detti "onorati per aver intrattenuto ed unito il pubblico ogni anno negli ultimi 64 anni", ma hanno osservato che quest'anno non sarà possibile andare in scena a causa della diffusione del Coronavirus in tutta Europa e le restrizioni messe in campo dal Vecchio Continente per prevenire le infezioni.

Nel breve comunicato, che proponiamo come sempre in calce, l'European Broadcasting Union ha anche voluto mostrare la propria vicinanza a tutte le persone che stanno combattendo in questo difficile momento ed ha dato appuntamento al prossimo anno, ovviamente a Rotterdam. Resta da capire chi parteciperà per l'Italia.