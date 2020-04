Coronavirus, Carlo e Camilla festeggiano l'anniversario a Birkhall

Il principe Carlo e sua moglie Camilla festeggiano oggi, 9 aprile, il quindicesimo anniversario di matrimonio. L'erede al trono d'Inghilterra, che nelle scorse settimane era stato contagiato dal Coronavirus, è guarito e nei giorni scorsi ha pubblicato un video per rassicurare i sudditi sulle sue condizioni, non è più in isolamento.

Sulle pagine social istituzionali della Casa reale, infatti, è stata pubblicata una foto in cui Carlo e Camilla sono fianco a fianco, in compagnia dei loro amati cani. Sono vestiti in abiti informali e mettono a tacere i rumor che negli ultimi tempi li volevano in crisi.

La coppia si trova attualmente nella residenza di Birkhall, che fu teatro dei loro primi incontri "clandestini". Il post su Instagram dell'account ufficiale della Clarence House, apparso ieri sera, recita: "In vista del 15° anniversario di matrimonio del Principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia domani, condividiamo questa foto delle loro altezze reali con i cani della Duchessa Bluebell e Beth. La foto è stata scattata nella giornata di oggi a Birkhall."

Ed è proprio a Birkhall che Carlo e Camilla hanno trascorso la luna di miele, nella residenza che era della Regina Madre e che veniva concessa a suo tempo al nipote, a patto che gli incontri galanti restassero segreti.

Il principe continua ancora oggi ad essere al centro del gossip: la notizia più recente parla di una presunta relazione tra Carlo e la sorella di Diana, risalente a prima di conoscere la compianta prima moglie.