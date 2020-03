Coronavirus: un caso nella redazione de Le Iene. Sospeso il programma

Nelle ultime due settimane Le Iene è andato in onda a porte chiuse percontenere la diffusione del nuovo Coronavirus e rispettare l'ordinanza della Regione Lombardia. Tuttavia, la produzione del programma Mediaset ha annunciato di aver registrato un caso di positività nella redazione.

In un annuncio pubblicato poco fa sul sito ufficiale, è stato infatti annunciato la momentanea sospensione del programma, in attesa di valutare gli sviluppo della situazione.

"Nella redazione del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare" si legge nel breve bollettino, che per ovvie ragioni non ha svelato l'identità della persona trovata positiva al Covid-19.

Non è stato ancora quantificato lo stop, ma la normativa del Ministero della Salute e le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità prevedono in questi casi la quarantena per 14 giorni. Probabile quindi ipotizzare uno stop di due settimane per il programma, ma chiaramente al momento non sono arrivate indicazioni di nessun tipo.

La redazione e studi de Le Iene si trovano a Milano, che da oggi rientra nella "Zona 1" del nuovo dcpm.