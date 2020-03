Coronavirus, Che Tempo Che Fa: la lettera della Littizzetto a chi non sta a casa

Nella serata di ieri è andato in onda, come sempre, la puntata settimanale di Che Tempo Che Fa. Il programma di Fabio Fazio ha continuato sulla falsariga delle scorse settimane, informando ed intrattenendo le persone che sono costrette a stare a casa in ottemperanza alle misure imposte dal Governo per frenare la diffusione del Coronavirus.

Tra i momenti più discussi sui social c'è stata la lettera di Luciana Littizzetto, collegata via casa, che si è voluta rivolgere ai "cretini che girano ancora per strada" nonostante il divieto.

"Caro cretino, fior fior di stupido. Tu che te ne vai in giro tronfio dicendo che tanto è solo una brutta influenza e che fa più male il WiFi. Tu che ti proteggi con la castagna in tasca e una bella spremuta d’arancia. Tu che chiudono gli impianti sciistici in Italia e vai a sciare in Francia. Tu che quando chiudono i pub organizzi un rave sulla spiaggia con gli altri bimbim*****a come te. Tu che pensi abbia ragione Boris Johnson, il primo ministro inglese, che dice che tanto vale ammalarsi tutti per creare l’immunità di gregge.

E chi se ne frega se nel gregge qualcuno finisce a pecora. Mi rivolgo a te, anello di congiunzione tra l’uomo e la morchia. Tu che non sei un medico, non sei un infermiere, non sei un farmacista, non sei uno del 118, e non sei nemmeno uno dei preziosi operatori della nettezza urbana. Tu che non hai un cane da portare a giù e neanche una nonna da tirare su. Tu che non devi andare da nessuna parte però ci vai.

Allora ascolta, se proprio senti il bisogno di uscire di casa, segui il mio consiglio: vai, ma vai a cagare! Se trovi occupato, aspetta, che in quel posto lì dovrebbe esserci anche Christine Lagarde. L’ho mandata lì anche lei con tutto il cuore prima di te".

Qualche settimana fa la Littizzetto si era presentata vestita da Amuchina, ieri invece ha proposto questo intervento rivolto ai pochi che continuano ad andare in giro. Le webcam sparse per l'Italia ci raccontano infatti una Penisola praticamente deserta.