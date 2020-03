Coronavirus, la confessione di Mara Venier: 'finita l'emergenza mi ubriacherò'

"Cosa farete appena finita l'emergenza Coronavirus?" E' la domanda che si fanno molti, ma solo pochi ad avere le idee chiare. Tra questi c'è Mara Venier, che ieri ha condotto su Rai 1 la seconda puntata di "Domenica In" a rango ridotto a causa delle misure imposte dal Governo per contenere l'emergenza.

Durante l'intervista a Luca Argentero, tenuta ovviamente tramite Skype, in cui si è perlato della fiction Doc-Nelle Tue mani, i due hanno discusso di come sarà bello riabbracciarsi al termine della pandemia da Covid-19.

L'attore ha espresso il proprio desiderio di bere una birretta in compagnia della Zia appena sarà possibile, ma la conduttrice vuole andare oltre: "io mi ubriacherò, la birretta non mi basterà" ha osservato la Venier, che ha lanciato anche un avviso al pubblico di Domenica In: "non appena arriverà quel momento, vedrete la zia cosa farà".

Per la Venier sono state e sono settimane difficili, ed ha più volte espresso la propria preoccupazione per l'emergenza sanitaria che sta vivendo il paese. In particolare per i familiari.

Doc - Nelle Tue Mani è tra le fiction fiction Rai da non perdere di marzo. Il protagonista ha anche svelato che a causa dell'emergenza Coronavirus non è stato possibile girare le ultime puntate, che andranno in onda in autunno.

Il Coronavirus ha portato ad un altro rinvio per il ritorno de Le Iene.