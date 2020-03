CoronaVirus: i Disney Television Studios rinviano la distribuzione delle nuove serie

Allineandosi alla politica di molte produzione, cinematografiche e non, anche i Disney Television Studios hanno deciso deciso di mettere in pausa alcune serie attualmente in produzione a causa del CoronaVirus e, per le prossime tre settimane, tutti gli episodi piloti che erano in programma saranno rimandati.

Tra le divisioni degli Studios ricordiamo anche gli ABC Stusdios e la FOX 20th Century Television, mentre tra le serie attualmente sospese Grays's Anatomy e Genius: Aretha, prodotto da Nat Geo. Fortunatamente, Black-ish e Modern Family (in onda da stasera) sono già state terminate e per tanto non subiranno variazioni.

Gli episodi pilota che saranno soggetti al rinvio sono Adopted, The Big Leap, The Big Sky, he Brides, Harlem’s Kitchen, Home Economics, Kids Matter Now, My Village, Ordinary Joe, Prospect, Rebel,” Thirtysomthing(else), Valley Trash, Work Wife, Wreckage e la commedia ancora senza titolo prodotta da Emily Kapnek (Suburgatory) e Dean Holland (The Office).

Lo scorso giovedì la NBCUniversal ha sospeso i lavori di ben 35 show, tra cui Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire, Law & Order: SVU, New Amsterdam e The Kelly Clarkson Show.

Tra le ultime sospensioni, targate stavolta The CW, ricordiamo The Flash, Lucifer e Riverdale.