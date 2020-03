Il Coronavirus ferma anche Beautiful: interrotte le riprese per due settimane

Incredibile ma vero, Beautiful si aggiunge all'elenco di serie bloccate a causa del Coronavirus. La CBS ha infatti deciso di interrompere le riprese di The Bold and the Beautiful , questo il nome originale della soap opera più vista al mondo e che non si fermava dal 1987.

In tutti questi anni abbiamo visto tantissime serie debuttare, concludersi, venire cancellate e intanto Beautiful era sempre lì, una presenza costante e immancabile nella programmazione del primo pomeriggio. Con l'emergenza in atto, però, non sorprende la decisione di fermare i lavori per un po'. Nello specifico, il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha adottato delle misure per contenere i contagi e le varie restrizioni hanno coinvolto anche il mondo dello spettacolo.

Deadline riporta che al momento la pausa sarà di due settimane, anche se crediamo che lo stop possa venire esteso, a seconda dell'evoluzione della situazione. Insieme a Beautiful, è stata fermata anche la soap The Young and the Restless, che era stata rinnovata di recente fino al 2024.



In ogni caso, tutto ciò non dovrebbe influenzare la messa in onda degli episodi. Sembra, infatti, che la produzione sia coperta per almeno 4-6 settimane e per ora non sarà costretta a trasmettere repliche o a modificare il palinsesto.

In Italia, invece, proseguirà tutto regolarmente, dato che Beautiful viene trasmesso con un ritardo di circa 7-8 mesi. Ricordiamo infine che la soap è trasmessa ogni giorno su Canale 5 alle 13.40 e che la CBS ha firmato l'anno scorso un rinnovo fino al 2022.

