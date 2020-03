Il Coronavirus ferma Detto Fatto: positiva una truccatrice

Dopo la sospensione de I Soliti Ignoti causa Coronavirus, il virus ferma un altro programma Rai. Questa volta tocca a Detto Fatto, il programma in onda nel primo pomeriggio condotto da Bianca Guaccero.

Nel pomeriggio si ieri infatti si è scoperto che una truccatrice in servizio alla Rai di Via Mecenate a Milano è risultata positiva al tampone per il nuovo Coronavirus. L'indiscrezione è stata riportata da Dagospia, secondo cui a seguito della notizia la produzione avrebbe immediatamente disposto la sospensione delle registrazioni ed allo staff è stata vietata l'uscita dallo studio, che per i prossimi 14 giorni resterà chiuso per le operazioni di disinfezione.

Negli ultimi giorni la presentatrice Bianca Guaccero si era momentaneamente assentata la conduzione per recuperare le registrazioni di "Una Storia da Cantare", il programma in onda su Rai1 il sabato sera, ma nei giorni successivi non era stata presenta a causa di alcuni problemi di salute legati ad una gastroenterite, come specificato dalla stessa sui propri account social su cui ha voluto rassicurare tutti ed allontanare le indiscrezioni che la volevano positiva al Covid-19.

Qualche giorno fa la Rai ha sospeso anche Porta a Porta a seguito della positività di Nicola Zingaretti che era stato ospite proprio di Bruno Vespa.