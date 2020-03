Coronavirus, si ferma Un Posto al Sole: ultima puntata il 10 Aprile

Dopo lo stop ad Uomini e Donne, oggi arriva la notizia che la Rai ha deciso di sospendere le registrazioni di Un Posto al Sole. Dopo le proteste degli attori degli ultimi giorni, infatti, la produzione ha disposto lo stop alla soap opera ambientata a Napoli.

Un Posto al Sole quindi andrà in onda con i nuovi episodi fino al prossimo 10 Aprile, dopo di che salvo cambiamenti dal 13 si partirà con le repliche delle vecchie puntate. Non sono ovviamente escluse modifiche alla tabella di marcia, ma tutto dipenderà dalla situazione legata al Coronavirus in Italia.

Nelle passate settimane la produzione aveva provato a fronteggiare l’emergenza obbligando gli attori a tenere la distanza interpersonale di un metro, ed aveva ridotto all’osso la presenza di tecnici e personale sul set.

Gli ultimi sviluppi a livello nazionale, a cui si sono aggiunte le ordinanze del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha disposto misure ancora più stringenti, hanno spinto la Rai a prendere la decisione.