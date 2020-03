Coronavirus, il GF Vip chiude prima. I concorrenti scoppiano in lacrime

Nonostante l'annuncio di Mediaset di qualche giorno fa, gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di staccare la spina al reality show. Nella giornata di ieri, infatti, Alfonso Signorini ha nuovamente informato i concorrenti del programma sulla situazione legata alla pandemia di Coronavirus in Italia ed Europa.

In un video messaggio in cui il conduttore ha fornito gli ultimi dati sulla diffusione di Covid-19 in Italia e sulle varie iniziative messe in campo da VIP ed in generale dagli italiani in questo difficile momento, è stato comunicato che a causa del Coronavirus il Grande Fratello Vip 2020 si concluderà l'8 Aprile.

Si tratta di un cambio repentino di programmi, dal momento che lo scorso 24 Febbraio Mediaset aveva prorogato il programma fino alla fine di Aprile. Nelle intenzioni del Biscione, infatti, quella attualmente in corso sarebbe dovuta essere l'edizione del GF Vip più lunga di sempre, ma l'inaspettata diffusione in Italia del Coronavirus ha costretto la televisione a cambiare i programmi.

Inutile dire che il racconto di Signorini, che ha parlato anche delle gesta degli infermieri e medici che lavorano 20-21 ore al giorno e che si accasciano in corsia e sulle tastiere, ha provocato grande commozione tra i VIP, che non hanno trattenuto le lacrime.