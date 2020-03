Coronavirus, GF Vip: i concorrenti potrebbero essere lasciati liberi di lasciare la casa

Dall'ultima volta che Signorini è entrato nella casa del GF Vip per informare i concorrenti sulla situazione del Coronavirus, l'aria è radicalmente cambiata nel nostro paese. Ecco perchè, secondo quanto riportato da vari giornali, il conduttore potrebbe parlare nuovamente ai VIP della casa di Roma.

La produzione del reality show, infatti, sta ragionando sul da farsi. I gieffini infatti sono al corrente che l'Italia è uno dei paesi più colpiti a livello mondiale dall'epidemia, ma non sono al corrente della difficile situazione e dell'atmosfera che si registra al di fuori degli studi di Cinecittà, soprattutto dopo il nuovo dcpm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte che, di fatto, ha messo l'intero paese in quarantena ed ha decretato l'Italia zona rossa. La situazione è senza precedenti, ecco perchè gli autori potrebbero davvero svuotare il sacco e raccontare tutto ai concorrenti, dando magari loro la possibilità di decidere se continuare o meno col gioco.

Per quanto riguarda la puntata in diretta, Mediaset ha rivoluzionato il palinsesto e la diretta dovrebbe andare in onda senza pubblico, ma anche senza conduttore. Secondo 361Magazine, Signorini starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di condurre la puntata direttamente dall'hotel in cui alloggia, mentre gli opinionisti Pupo e Wanda Nara vivono a Milano ed il dcpm entrato in vigore oggi vieta qualsiasi tipo di spostamento, tranne che per comprovate esigenze lavorative. La situazione è quindi in divenire, vi aggiorneremo.