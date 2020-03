Coronavirus: GF Vip, Striscia La Notizia ed Amici non si fermano

Nonostante i rumor iniziali, e le scelte prese da altre reti, Mediaset ha confermato che la propria offerta d'intrattenimento non subirà alcuna modifica nonostante la pandemia di Coronavirus in Italia. Lo ha reso noto il Biscione attraverso una nota pubblicata su TGCom.

"Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l'attento esame del decreto del presidente del Consiglio di ieri sera con le nuove misure restrittive anticontagio. Abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da 'Striscia la Notizia' ad 'Amici' a 'Grande Fratello Vip', di continuare ad andare in onda" si legge nel comunicato in cui comunque la rete sottolinea che adotterà tutte le misure necessarie per far rispettare a concorrenti, presentatori e produzione le regole di sicurezza.

"Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi (autori, conduttori, tecnici) hanno aderito alla nostra proposta, dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore" sottolinea il Biscione della nota.

Andranno quindi regolarmente in onda il Grande Fratello VIP, Striscia La Notizia ed Amici. La Rai, invece, ha stravolto i propri palinsesti: nella giornata di ieri causa Coronavirus è stato sospeso Detto Fatto a causa della positività di una truccatrice del programma. La notizia sarà sicuramente accolta favorevolmente dai fan dei tre programmi.