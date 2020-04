Coronavirus: da Grey's Anatomy a Dr. House, i volti dei medical drama lodano i veri medici

Nonostante la sospensione di Grey's Anatomy si torna al parlare del famoso medical drama: i suoi attori infatti, insieme a Olivia Wilde e ad altri colleghi, hanno deciso di registrare un messaggio per ringraziare i medici impegnati nell'emergenza Coronavirus.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, così come è stato condiviso sulla pagina Instagram dell'attrice presente nel cast di Dr. House e interprete di Remy "Tredici" Hadley. Di seguito riportiamo il messaggio che accompagna il video: "Grazie eroi della sanità. Tutti i finti medici vogliono ringraziare i veri supereroi della sanità impegnati in prima linea nella crisi. Nel World Health Day per favore compriamo dell'equipaggiamento indispensabile per i medici che stanno rischiando la vita per noi".

Oltre ad Olivia Wilde sono presenti Patrick Dempsey, Neil Patrick Harris, Zach Braff, Julianna Margulies e molti altri, che confermano il loro sostegno nei confronti degli operatori sanitari. Il post è diventato subito virale, ricevendo oltre 800 mila visualizzazioni e commenti di medici e altri che riportano la loro esperienza nell'affrontare l'emergenza Coronavirus. Ricordiamo che a causa dell'attuale quarantena, la puntata finale di Grey's Anatomy non è andata in onda, i fan dovranno accontentarsi infatti dell'episodio intitolato "Put on a Happy Face", che prenderà il posto del season finale.