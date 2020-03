CoronaVirus: HBO posticipa la première di I Know This Musch Is True con Mark Ruffalo

Tra le produzioni HBO più attese di questa primavera c'è sicuramente I Know This Much, la nuova serie drammatica che vedrà protagonista Mark Ruffalo nel duplice ruolo di due fratelli gemelli. Purtroppo, l'emittente ha appena comunicato che anche questa première sarà rimandata a causa dell'emergenza COVID-19.

Inizialmente prevista per il 27 aprile, adesso la messa in onda del primo episodio è stata riprogrammata per il 10 maggio, che, seppur di poco, si spera sia una data più favorevole alla distribuzione.

Nelle ultime settimane molte sono state le emittenti e piattaforma che hanno sospeso i lavori, il cui caso più eclatante forse è stato The Walking Dead 10, il cui season finale non sarà trasmesso a causa dell'impossibilità di ultimarne il montaggio.

Precedentemente la HBO aveva fermato le riprese di The Undoing, nella quel avremmo ritrovato Nicole Kidman e Hugh Grant, e il cui slot televisivo sarà occupato proprio da Ruffalo, mentre non si sa ancora quando riprenderanno le pre-produzioni di Barry e Succession, recentemente sospese per la medesima ragione.

In I Know This Much Is True Ruffalo vestirà i panni di Dominick e Thomas Birdsey, portando sul piccolo schermo le difficoltà quotidiane dell'avere un fratello affetto da schizofrenia, non senza i flebili ed immensi attimi di gioia che la vita regalerà loro.

Al suo (o loro?) fianco anche Melissa Leo, Imogen Poots, Rosie O'Donnel, Archie Panjabi, Kathryn Hahn, Julietta Lewis, Bruce Greenwood, Rob Huebel e Aisling Franciosi.