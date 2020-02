Coronavirus: Le Iene in onda senza pubblico per la prima volta nella storia

La paura per il Coronavirus abbraccia anche il mondo dello spettacolo e della televisione. La produzione de Le Iene ha annunciato che le puntate in programma martedì 25 e giovedì 27 Febbraio andranno in onda senza pubblico in studio per la prima volta nella storia, per evitare la diffusione del virus.

In una nota pubblicata dalla produzione si legge che "per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia 1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza Coronavirus”.

La decisione è stata presa sulla base delle misure di contenimento messe in campo dal comune di Milano (dove si trovano gli studi del programma di Italia 1) e della Regione Lombardia, in cui è stato riportato il numero maggiore di contagi nel nostro paese.

Resta da capire se le stesse misure saranno prese anche da altre trasmissioni televisive in cui è presente il pubblico: nei prossimi giorni infatti è in programma il nuovo live del GF Vip in cui si affronterà il caso di Clizia. Probabile che durante la puntata de Le Iene si parlerà anche dell'impennata dei prezzi dell'Amuchina e di altri gel disinfettanti.