Coronavirus, Maurizio Costanzo dice la sua sul GF Vip ancora in onda

Continua a tenere banco l'emergenza Coronavirus, anche nel mondo dello spettacolo. Dopo il lutto che ha colpito Adriana Volpe, Maurizio Costanzo ha risposto ad una lettrice che gli chiedeva un giudizio sulla scelta della produzione di tenere ancora in onda il GF Vip, ma di chiuderlo in anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale.

"Mi sembra assurdo che il GF vada avanti nonostante l’emergenza coronavirus. Ancora una volta questo programma sta lucrando sul dolore, sui sentimenti delle persone, ovviamente con un obiettivo chiaro e tondo: fare ascolti" scrive la lettrice, a cui Costanzo ha risposto che "c'è comunque un limite ed è giusto permettere a chi lo desideri di uscire dalla Casa senza penali o clausole contrattuali da rispettare. Non è facile riuscire ad affrontare con lucidità una situazione così complicata".

In passato il marito di Maria De Filippi non aveva risparmiato critiche al GF Vip, che era stato definito "un reality show che non intrattiene, non rilassa e non fa pensare".

Mediaset, che la scorsa settimana ha annunciato la chiusura anticipata, però evidentemente vuole andare in fondo e spera che il programma intrattenga il pubblico e permetta a tutti di affrontare la quarantena con leggerezza, svuotando la mente dopo il bombardamento di notizie quotidiane sull'epidemia.