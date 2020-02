Coronavirus, Mediaset chiude gli studi: Barbara D'Urso e TikiTaka in onda a porte chiuse

Anche Live - Non è la D'Urso chiude le porte degli studi al pubblico. Ad annunciarlo la stessa conduttrice, Barbara D'Urso, che poco fa ha diffuso un comunicato in cui ha precisato che la puntata del programma in onda questa sera non vedrà la partecipazione di alcuno spettatore a causa dell'epidemia di Coronavirus in Lombardia, Veneto e Piemonte.

“In rispetto dell’ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live – Non è la D’Urso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma“ si legge in un post pubblicato sui propri social da Barbara D'Urso, la quale spiega che "non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherà di farvi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”.

Questa sera parteciperà alla trasmissione Can Yaman che era atteso con oltre cento fan.

E' stato inoltre annunciato che anche Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e TikiTaka in onda nei prossimi giorni non vedranno la partecipazione del pubblico, mentre per l'appuntamento di oggi di Domenica Live è stato aggiunto il sottopancia che la puntata è stata registrata qualche giorno fa.

Anche la puntata de Le Iene di domani andrà in onda a porte chiuse, in osservanza alla delibera regionale della Lombardia. Nessuna comunicazione invece dal fronte del Grande Fratello Vip.