Coronavirus, Mediaset: si fermano Forum ed Avanti Un Altro. Cambia anche Mattino Cinque

Ancora cambiamenti per il palinsesto Mediaset. Dopo la conferma del GF VIP ed altri programmi come Striscia La Notizia ed Amici, il Biscione ha annunciato che da oggi, lunedì 16 Marzo, Forum ed Avanti un Altro non andranno in onda con le nuove puntate ma con le repliche.

In un comunicato diffuso nella serata di ieri, la televisione commerciale ha anche sottolineato che le registrazioni dei due programmi riprenderanno "non appena la situazione lo consentirà". E' chiaro quindi che l'attuale pandemia di Coronavirus non consente alla produzione di registrare i nuovi episodi, alla luce del dpcm della scorsa settimana che vieta almeno fino al 3 Aprile qualsiasi tipo di assembramento e manifestazione pubblica.

Cambiamenti anche per Mattino Cinque, che continuerà ad andare regolarmente in onda, ma con contenuti diversi. Mediaset prosegue il proprio impegno nel tenere costantemente aggiornati gli utenti sull'evolversi della pandemia in Italia, ecco perchè si chiamerà "Mattino 5 - Speciale Coronavirus". Alla conduzione ci sarà però solo Francesco Vecchi e non Federica Panicucci che resterà da casa e tornerà al timone del programma "non appena le circostanze lo permetteranno".

Stravolto quasi completamente quindi il palinsesto Mediaset, dopo la sospensione di Domenica Live, Verissimo e Chiambretti e le tante novità per Italia 1 annunciate la scorsa settimana.