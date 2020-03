Coronavirus, Mediaset sospende Domenica Live, Verissimo e Chiambretti

Nuove misure di contenimento per il Coronavirus da parte di Mediaset. Dopo la sospensione de Le Iene, a causa del caso di Coronavirus riscontrato in redazione, il Biscione ha annunciato la sospensione di vari programm allo scopo di garantire "un'informazione costante e completa sulla stretta attualità".

Nella nota diffusa su TGCom microsoft ha annunciato la sospensione di #CR4 La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo. Di seguito riportiamo le modifiche ai palinsesti.

Palinsesto Italia 1

Mattino

Fino alle 8:30 iniziano i cartoni animati dedicati a grandi e piccoli;

Dalle 8:30 andrà in onda il documentario della BBC "Planet Earth 2 - Meraviglie della Natura";

Dalle 9:30 invece toccherà a The Flash;

Pomeriggio

Dalle 14 si parte con I Simpson e The Big Bang Theory;

Dalle 16 invece prenderà il via una sequenza di film adatti a tutta la famiglia, tra cui “Biancaneve e il cacciatore”, “La Bella e la Bestia”, “Paddington”, “Il gatto con gli stivali”, “Il Piccolo Principe”, “Tarzan” e tutti i film della saga "Shrek";

Dalle 18 invece riprende la programmazione classica.

Su Rete 4 invece 7 giorni su 7 sarà garantita la programmazione classica, mentre in serata ci sarà sempre spazio all'attualità. "Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo. Mediaset ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come “#CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta" sottolinea la TV. Andranno invece in onda Mattina 5 e Pomeriggio 5.

La nuova programmazione sarà attiva da domani.