Coronavirus, Michele Cucuzza informa i concorrenti del GF Vip. In molti in lacrime

Come ampiamente preannunciato, il GF Vip ha aggiornato i concorrenti sull'emergenza sanitaria del Coronavirus che in questi giorni sta interessando il nostro paese. L'onere è toccato a Michele Cucuzza, con un video messaggio in cui è stata mostrata la conferenza stampa di lunedì sera del presidente Conte.

La produzione del reality show ha anche mostrato a tutti i concorrenti dei video inviati dai parenti, per rassicurarli sulle loro condizioni di salute.

La drammatica situazione in cui riversa il paese, che è completamente cambiata rispetto a quanto comunicato da Alfonso Signorini qualche settimana fa, ha fatto scoppiare in lacrime quasi tutti i concorrenti, da Sossio Aruta a Licia Nunez, passando per Adriana Volpe, Andrea Denver, Fabio Testi, Antonella Lelia, Fernando Less e Valeria Marini, che si sono commossi per le parole dei loro care.

Le prime avvisaglie le aveva avute la stessa Adriana Volpe nel pomeriggio, quando non erano stati inviati i beni di prima necessità. Fernanda Lessa inoltre non era stata curata da un dentista nonostante abbia un problema ad un dente.

Questa sera nel frattempo andrà in onda la nuova puntata del programma, che potrebbe vedere Alfonso Signorini condurre dalla propria stanza d'albergo. Incerta anche la presenza di Wanda Nara e Pupo, che abitano a Milano.