Coronavirus, Nicola Porro è guarito. Il 6 Aprile torna Quarta Repubblica

Dopo il periodo di quarantena, e le cure per il Coronavirus, Nicola Porro è pronto a tornare in TV. Il presentatore, che per circa un mese ha combattuto contro il virus che in questi giorni sta spaventando il mondo, è finalmente guarito e dal prossimo 6 Aprile tornerà su Rete 4 con Quarta Repubblica.

Ad annunciarlo la stessa redazione del programma, in un tweet pubblicato sull'account ufficiale in cui, con quattro fotografie, hanno riferito di essere al lavoro sulla puntata che andrà in onda lunedì prossimo alle 21:25 sulla rete Mediaset.

La guarigione era stata annunciata dallo stesso conduttore tre giorni fa, in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube e che proponiamo in apertura. Il giornalista aveva rivelato che "dopo due tamponi risultati negativi posso dire di aver sconfitto il Coronavirus definitivamente. Oggi, infatti, ho ricevuto il foglio dall’Asl Roma1 che mi comunica di aver terminato il periodo di sorveglianza sanitaria e la quarantena", ma aveva anche voluto mandare un messaggio di speranza a tutti, pur affermando che "non è stata una passeggiata", in quanto il virus l'ha sconfitto dopo tanto tempo e non subito.

Secondo Porro infatti oltre che il virus "bisogna sconfiggere il panico. La paura non aiuta a combattere il virus, nè quando ce l'hai, nè quando avverti i primi sintomi". Porro è molto attivo sui social ed ha segnalato di aver rilevato una diffusione della paura nella società.

Mediaset è stata una delle reti più impattate dalla pandemia di Coronavirus, che ha costretto il Biscione a stravolgere il palinsesto e decidere anche la fine anticipata del GF Vip 2020.